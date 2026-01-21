Lángoló istállót oltottak a baranyai tűzoltók

2026. január 21. szerda 14:41

Lángoló istállót oltottak a baranyai tűzoltók

Tűz ütött ki egy istállóban Vásárosdombó határában, a 611-es főút mellett szerdán kora délután.

 

A talajra terített szalma égett a mintegy hetvenöt méter hosszú épületben, amelyben nincsenek állatok.

 

A sásdi, a dombóvári és a komlói hivatásos tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

Forrás: Katasztrófavédelem