Lángoló istállót oltottak a baranyai tűzoltók

Tűz ütött ki egy istállóban Vásárosdombó határában, a 611-es főút mellett szerdán kora délután.

A talajra terített szalma égett a mintegy hetvenöt méter hosszú épületben, amelyben nincsenek állatok.

A sásdi, a dombóvári és a komlói hivatásos tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.