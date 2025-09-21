Krízisközpontot nyitott Pécsett a Katolikus Karitász

A Tüskés dűlőben szeptember 19-én ünnepélyesen átadott és Felföldi László pécsi megyéspüspök által megáldott karitatív szolgáltatóközpontban a Pécsen élő rászorulóknak nyújtanak személyes segítséget. A karitász intézmény és mozgalom, legfontosabb küldetése személyes kapcsolaton keresztül embertől emberig segíteni a rászorulóknak, hátrányos helyzetűeknek, családoknak, fogyatékkal élőknek.

Az ünnepi megnyitón Besenczi Zsolt pécsi karitászigazgató a katolikus szeretetszolgálat küldetését, egyházmegyei történetét mutatta be a jelenlevőknek.

Elmondta, hogy a Pécsi Egyházmegyében már az országos karitász 1991-es újbóli megalapítását megelőzően alakultak szegénygondozást végző csoportok Cserháti József pécsi püspök felkérésére. Az igazgató méltatta a Pécsen elsőként a Kertvárosi plébánián megalakult csoport napjainkban is intenzív szerepvállalását.

A Katolikus Karitász önkéntesek hálózatára épülő intézmény, egyben szolgálat. Hazánkban 700 településen működik csoportjuk, melyben mintegy 8000 önkéntes tevékenykedik. A Pécsi Egyházmegyében 40 önkéntes csoport munkáját koordinálja. 2025 januárja óta a hajléktalanellátásban szerepet vállaló Remény Háza működtetéséért is felelős.

A most átadott központban a krízishelyzetbe került rászorulók, hajléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű kisebbségek elsősorban adományok által történő támogatását végzik személyes, emberközpontú kapcsolaton keresztül. Történik mindez olyan közösségi térben, ahova jó érzéssel térhet be a rászoruló, mert emberi voltához méltó módon fogadják és segítik a központ munkatársai. Hangsúlyozták, hogy a segítségnyújtás minden esetben a szociális intézményekkel történő szakmai együttműködés keretében történik.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőjében rámutatott, hogy az Istennek minden ember életéről van egy álma, ugyanakkor megengedi, hogy ez az álom ne valósuljon meg. Bizalommal fordul felénk, ránk bízza a döntést életünk kérdéseiben, aztán bárhogy alakul is a sorsunk, ő velünk van.

A mi közös Atyánk az egyes embert a közösségre bízta rá, a teljes közösséget pedig minden egyes emberre. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért, ami a karitászban ölt testet.

Majd arra figyelmeztetett a püspök, hogy életünk végén, az utolsó ítélet alkalmán mérlegünk a karitász mérlege lesz: hogy bántunk másokkal, akiket Isten ránk bízott, észrevettük-e a rászorulókat és segítettünk-e nekik. A karitász ugyanis nemcsak az Egyház küldetéséhez, hanem a mi személyes életünkhöz is hozzátartozik. Életünk békéje azon múlik, hogy az Istentől kapott jót továbbadtuk-e vagy „ránk romlott" a jóság. A sok keserű életnek a rájuk romlott szeretet az oka, melytől csípős a szó és a gondolat. Ők azok, akikkel nem szeretünk találkozni, mert szavaikból a bántás és a keserűség, a zavar, a botránykeltés és a lejáratás szándéka árad.

Adjunk hálát Istennek, hogy a szeretetszolgálat küldetését megélhetjük, egyben kérjük Isten gazdagító áldását, hogy ez a ház a remény és a szeretet otthona legyen - zárta köszöntőjét Felföldi László püspök.