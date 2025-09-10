Korlátozásokkal kereshetők fel Mohács környékén az erdők

 A Gemenc Zrt. a vagyonkezelésében levő erdőterületeken szeptember 26-ig délután 16:00 óra és másnap reggel nyolc óra között részleges erdőlátogatási tilalom van érvényben.

 

 

Az intézkedésre azért kerül sor, mert ez a négy hét a gímszarvasok vadászatának jellemző időszaka. 

 

A részleges erdőlátogatási tilalom a Gemenc Zrt. vagyonkezelésében lévő erdőterületekre és az erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre vonatkozik.

Korlátozottan látogatható a Duna ártere Hercegszántótól nyugatra, Budzsak, Homorúd és a Karapancsai Kastély környékén.

A korlátozás nem terjed ki a kijelölt turista útvonalakra, melyek továbbra is szabadon látogathatók.

 

A korlátozás kiterjed a vadföldekre, erdei tisztásokra, cserjésekre, terméketlen területekre, erdei utakra és nyiladékokra, egyéb erdészeti létesítményekre, valamint az erdőben található vízállásokra és vízfolyásokra.

 

 

 

Forrás: Gemenc Zrt.