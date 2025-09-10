Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon
2025. szeptember 10. szerda 15:48
Szentlőrinc és Bicsérd között meghibásodott a biztosítóberendezés, emiatt ezen a szakaszon csak lassabban közlekedhetnek a vonatok. A javítást befejezték, okozatosan csökkennek a késések.
A Budapest-Pécs közötti Mecsek IC-knél, a Pécs-Szombathely közötti Pannónia InterRégióknál, valamint az erre közlekedő személyvonatoknál 15-30 perces késésekre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.
A pécsi fővonalon és a Gyékényes–Pécs vonalon fokozatosan csökkennek a késések, helyreállhat a menetrendszerű közlekedés.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Töltőkábel okozott tüzet szerdára...
- Vaddisznóval ütközött egy Pécsről...
- Az ősszel is folytatódnak az...
- Ollóval szúrta le az apját egy férfi...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Idén is megrendezik Fekete István...
- Állami intézmények informatikai...
- Jégeső, zivatar csaphat le Baranyára
- Pécsi Arcok - Nyárády József, egy...
- Késéssel járnak a vonatok a pécsi...