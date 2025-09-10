Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Szentlőrinc és Bicsérd között meghibásodott a biztosítóberendezés, emiatt ezen a szakaszon csak lassabban közlekedhetnek a vonatok. A javítást befejezték, okozatosan csökkennek a késések.

A Budapest-Pécs közötti Mecsek IC-knél, a Pécs-Szombathely közötti Pannónia InterRégióknál, valamint az erre közlekedő személyvonatoknál 15-30 perces késésekre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.

A pécsi fővonalon és a Gyékényes–Pécs vonalon fokozatosan csökkennek a késések, helyreállhat a menetrendszerű közlekedés.

