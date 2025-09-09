Költségvetési csalás miatt ítéltek el egy famíliát Pécsett
2025. szeptember 09. kedd 18:14
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően változtatta meg az elsőfokú bíróság ítéletét és súlyosította a kiszabott büntetéseket a Pécsi Ítélőtábla a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyben.
A kaposvári család 2009 évben indított vállalkozásokat, amelyek keretében az egyik
cég műanyagipari termékek gyártásával, míg a másik a termékgyártás támogatásával, a gépek tisztításával, karbantartásával foglalkozott kaposvári és kecskeméti telephelyein.
A nagy munkaerő igényű tevékenységhez a dolgozók egy részét munkaerő kölcsönzéssel biztosították, majd egy 2015. évi jogszabályváltozás miatt - a munkaerő kölcsönzés során felszámítandó ÁFA fordítottan adózott - egy veszprémi kft. jelentette be saját dolgozóiként őket.
Ezen kft. csak egy székhelyszolgáltatóhoz volt bejelentve, tényleges tevékenységet nem folytatott, kizárólag a fenti cégekkel állt kapcsolatban, a kiállított számlái valótlan tartalmúak voltak.
Ezen számlák felhasználásával a családi cégek a fizetendő adójukat jogosulatlanul csökkentették. A bűncselekmények eredményeként az egyik cég mintegy 711 millió forinttal, a másik 111 millió forinttal gazdagodott.
Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék az ügy öt vádlottját költségvetési csalás
bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért az I., II. és III. rendű vádlottakat 1 év 4 hónap
- 1 év 10 hónap közötti időtartamú, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre, IV. rendűt 3 év, V. rendűt 2 év végrehajtandó szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte; VI. rendűt közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek, amelyért 2 év próbára bocsátotta.
Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére eltérő minősítésért és súlyosításért
fellebbezett, amelyet a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség módosításokkal fenntartott. A
vádlottak és védőik felmentésért vagy enyhítésért fellebbeztek.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős ítéletével a fellebbviteli főügyészség indítványával egyezően változtatta meg a cselekmények minősítését és súlyosította lényegesen a kiszabott büntetéseket.
A legnagyobb tárgyi súlyú cselekményeket elkövető három vádlottat 2 év 6 hónap és
5 év 6 hónap közötti végrehajtandó, két további társukat 2 év felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélte. Emellett mintegy 670 millió forint erejéig rendelt el
vagyonelkobzást, és a két gazdasági társaságot 150 millió forint pénzbírsággal
sújtotta.
Forrás: Pécsi Fellebbviteli Ügyészség
