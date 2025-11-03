Harminchat határsértőt kaptak el a rendőrök hétvégén

Harminchat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken, szombaton és vasárnap 11-11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 83 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 20-tól 26-ig - a feltartóztatottak száma 52 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében tíz határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.