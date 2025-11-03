Árokba borult egy autó Palotabozsoknál, zajlik a mentés
2025. november 03. hétfő 09:48
Árokba borult egy személyautó Palotabozsok határában, a Kossuth Lajos utcában, hétfőn délelőtt.
Egy embert a véméndi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a járműből.
A helyszínre érkeztek a mohácsi hivatásos tűzoltók is. A rajok áramtalanítják a gépkocsit.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A pécsi színésznő, Vári Éva is a...
- Árokba borult egy autó...
- Harminchat határsértőt kaptak el a...
- Ránk rúgta az ajtót az ősz: esővel...
- TCR World Tour: Michelisz Norbert a...
- Zsolnay-gránitból készült szobrot...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon
- Visszatérő sírtolvajnak üzent valaki...
- Beiktatták a pécsi evangélikus lelkészt
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére