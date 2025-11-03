Árokba borult egy autó Palotabozsoknál, zajlik a mentés

Árokba borult egy személyautó Palotabozsok határában, a Kossuth Lajos utcában, hétfőn délelőtt.

Egy embert a véméndi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a járműből.

A helyszínre érkeztek a mohácsi hivatásos tűzoltók is. A rajok áramtalanítják a gépkocsit.