TCR World Tour: Michelisz Norbert a hatodik helyről várja az utolsó állomást
2025. november 03. hétfő 07:16
Frissítve: 2025. november 03. hétfő 07:54
Michelisz Norbert ugyan mindkét vasárnapi futamon pontszerző helyen ért célba a túraautós TCR World Tour kínai állomásán Csucsouban, de így is egy pozíciót rontva hatodikként várja majd a sorozat idei utolsó állomását.
A viadal honlapja szerint a címvédő magyar versenyző előbb a tizenkettedik, majd a nyolcadik helyen haladt át a célvonalon, így összetettben megelőzte őt a második versenyt megnyerő francia Aurélien Comte.
A Hyundai magyar pilótájának 272 pontja van, az élen a francia Yann Ehrlacher áll 446-tal.
A sorozat utolsó állomása két hét múlva Makaón lesz.
MTI
