A pécsi színésznő, Vári Éva is a Prima Primissima díj jelöljei között

A Pécsi Nemzeti Színház legendás művésznője, VÁRI ÉVA - Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs Díszpolgára a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei között Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában!

Szavazni csak SMS-ben lehet:

Küldje el a 6-ost a 06 70/707-7000 számra.

- az SMS nem emelt díjas

- nem kell név, pont, semmi más - csak a 6-os!



Szavazzon Ön is!

