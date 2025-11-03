A pécsi színésznő, Vári Éva is a Prima Primissima díj jelöljei között
2025. november 03. hétfő 10:51
A Pécsi Nemzeti Színház legendás művésznője, VÁRI ÉVA - Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs Díszpolgára a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei között Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában!
Szavazni csak SMS-ben lehet:
Küldje el a 6-ost a 06 70/707-7000 számra.
- az SMS nem emelt díjas
- nem kell név, pont, semmi más - csak a 6-os!
Szavazzon Ön is!
Forrás: PNSZ - Fotó: Pesti András
