Decemberben nyit ki ismét a Pécsi Harmadik Színház

Moravetz Levente: Márványlikőr című színművének előadásával december 14-én nyit meg újra a Pécsi Harmadik Színház - tájékoztatott a teátrum a honlapján.

Azt írták, a finom humorral és mély érzelmekkel átszőtt, Deák Ferencről, történelemről, szerelemről, példamutatásról szóló darab lesz az első, melyet a színház Hajnóczy utcai épületében - annak rekonstrukciója miatt - másfél év kihagyás után láthat a közönség.

Az első előadást december 8-án fórum előzi meg, ahol Moravetz Levente direktor, Ákli Krisztián művészeti vezető és Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere tájékoztatást ad a 2025/2026-os évad bemutatóiról, társulatok együttműködéséről, stúdió és színpadi előadásokról, jövőbeni tervekről, célokról.



A pécsi önkormányzat közgyűlése 2024 tavaszán döntött a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. által működtetett, amatőr és alternatív hagyományokra építő, társulattal nem rendelkező, saját és meghívott produkciókra épülő színháznak otthont adó, városi tulajdonú ingatlan felújításáról.

A 370 millió forintos fejlesztés eredményeként - egyebek mellett - felújítják a közönségforgalmi vizesblokkokat, a színészöltözőket, egy többfunkciós teret alakítanak ki, továbbá a színház akadálymentes megközelítését is lehetővé teszik.

Honlapja szerint az előadásait az elmúlt évadban külső helyszíneken megrendező színház idei műsorán december 21-én is szerepel a Márványlikőr című színmű, emellett december 31-én a Katscher Rudolf - Siegfried Geyer: Gyertyafény keringő című zenés vígjátékra is várják a közönséget.