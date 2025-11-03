Macska okozhatott tüzet egy pécsi panelben

Tűz keletkezett egy tízemeletes társasház tizedik emeleti lakásában szombat kora délután Pécsett, a Nagy Imre úton.

Az ingatlanban csupán egy macska tartózkodott, így nem kizárt, hogy az állat indította be a tűzhelyet, melyen egy elektromos eszköz égett.

A tűzeset során a konyhabútor károsodott, illetve a lakás falai kormozódtak, tűzoltói beavatkozásra azonban már nem volt szükség, a tűz magától kialudt.

A macskát a szomszédok kimentették a lakásból, az eset során sérülés nem történt.

Képünk illusztráció.

