Macska okozhatott tüzet egy pécsi panelben
2025. november 03. hétfő 14:05
Tűz keletkezett egy tízemeletes társasház tizedik emeleti lakásában szombat kora délután Pécsett, a Nagy Imre úton.
Az ingatlanban csupán egy macska tartózkodott, így nem kizárt, hogy az állat indította be a tűzhelyet, melyen egy elektromos eszköz égett.
A tűzeset során a konyhabútor károsodott, illetve a lakás falai kormozódtak, tűzoltói beavatkozásra azonban már nem volt szükség, a tűz magától kialudt.
A macskát a szomszédok kimentették a lakásból, az eset során sérülés nem történt.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Decemberben nyit ki ismét a Pécsi...
- Macska okozhatott tüzet egy pécsi...
- Eltűnt egy 14 éves mohácsi lány, egy...
- Közzétették az idei országos...
- Összeütközött két autó Komlón,...
- A pécsi színésznő, Vári Éva is a...
- Árokba borult egy autó...
- Harminchat határsértőt kaptak el a...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon
- Ránk rúgta az ajtót az ősz: esővel...