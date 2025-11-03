Összeütközött két autó Komlón, mentőkre is szükség volt

Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában hétfőn.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.

A raj áramtalanította a járműveket.

Mindkét kocsiban csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentő érkezett.