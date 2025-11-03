Összeütközött két autó Komlón, mentőkre is szükség volt
2025. november 03. hétfő 12:38
Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában hétfőn.
A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.
A raj áramtalanította a járműveket.
Mindkét kocsiban csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentő érkezett.
Forrás: Katasztrófavédelem
