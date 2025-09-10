Átadták az Ifjúság úti campus megújult közösségi terét

Megújult a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, valamint Természettudományi Kar közös aulája, melyet szeptember 10-én adtak át ünnepélyes keretek között. A mintegy 45,5 millió forintból megvalósult átalakítást a két kar saját forrásból, fele-fele arányban finanszírozta.

A lezajlott felújítás egyik kiemelt célja volt, hogy a korábban többszintű központi teret kihasználhatóbbá tegyék. Az átalakítás azonban nem volt kihívásoktól mentes, hiszen a meglévő födémszerkezet terhelését nem lehetett tovább növelni, illetve az aula alatt található könyvraktárat sem lehetett kiüríteni a munkálatok idejére, melyre mindösszesen 60 nap állt rendelkezésre a nyár folyamán.



A Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Miseta Attila a felújítás kapcsán a két kar példamutató együttműködését emelte ki: Példaértékű, amit a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, valamint Természettudományi Kar együttes erővel, közös finanszírozásból megvalósított, amihez természetesen szükség volt a Kancellária munkatársainak támogatására és a kivitelezők precíz munkavégzésére is.

A 270 négyzetméteres felület korszerűsítése során a meglévő rétegrendet a födémig visszabontották, majd lépésálló keményhab-szigeteléssel töltötték ki. Erre új fűtőbetonréteg került, amelyben korszerű padlófűtés is helyet kapott. Az aula új burkolata kétféle árnyalatú gránitlapból készült, a sötétebbet helyenként már az egyetem új, szeptember elsején bemutatott logója díszíti. A tér közepén egy süllyesztékben a PTE középkori címerkövének 3D nyomtatott, megvilágított, biztonsági üveg alá helyezett reprodukciója látható.

Örömteljes, hogy a két kar teljesítménye - az egyetemi vezetés támogatásával - lehetővé teszi, hogy ilyen nagyobb szabású projektek valósulhassanak meg ezen a campuson - mondta dr. Bene Krisztián, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a két, közös történelmi gyökerekkel rendelkező kar együttműködése most éli egyik aranykorát, reneszánszát, ami remélhetőleg további közös fejlesztések során tovább fog erősödni.

