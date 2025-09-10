Töltőkábel okozott tüzet szerdára virradó éjjel Pécsett
2025. szeptember 10. szerda 12:59
Szerdára virradó éjjel riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, miután kigyulladt egy töltőkábel egy kétszintes családi ház egyik szobájában Pécsett.
A konnektorba csatlakoztatott eszköz vezetéke égett, a tulajdonos eloltotta, így tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
A tűzeset során károsodott a konnektor közvetlen környezete: megégett a szobában lévő éjjeliszekrény, ágy és ágynemű, illetve a falak is kormozódtak. Szerencsére személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
