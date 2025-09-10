Az ősszel is folytatódnak az Erzsébet-táborok, elkezdődtek a háromnapos, kétéjszakás őszi turnusok - erről a táborokat közfeladatként szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tájékoztatta kedden az MTI-t.

Szeptember 8. és október 10. között turnusonként több mint kétezer résztvevőt várnak a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokra, amelyeknek a zánkai és a zalaszabari táborhely ad otthont; teljes ellátást és alkalmanként több mint 40 különféle programot biztosítanak a táborozóknak - írták a közleményükben.

Hozzátették: az őszi táborozás lehetőségében minden olyan intézmény részesülhet, amely szabályos jelentkezést nyújtott be az Erzsébet Alapítványhoz.

Ismertették: a kormányzati támogatással megvalósuló Erzsébet-táborokban biztosított a korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, a biztonságos környezet és a sokrétű programkínálat.

Mint minden típusú Erzsébet-táborban, az őszi osztálykirándulásokon is jelképes, mindössze 1000 forint összegű részvételi biztosíték befizetésével vesznek részt a gyermekek.

Az alapítvány tájékoztatása szerint a gyerekeket egyebek mellett ismeretterjesztő előadások, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramok, kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják. A diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó, élménypedagógiára épülő foglalkozásokon is részt vehetnek, a játékok és aktivitások közben elmélyíthetik és kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket.

A tábori osztálykirándulások fontos eleme a közösségi szellem erősítése, ezért a programkínálatban hangsúlyos helyet foglalnak el a csapatépítő játékok, valamint az önismereti, önbizalomépítő foglalkozások is. Emellett a zánkai Erzsébet-táborban sétahajózás, kalandpark és miniskanzenként működő népi tájház is vár rájuk, valamint a pályaorientációhoz is segítséget kaphatnak a "Szakma-sziget" programsorozaton.

A korszerű, minden évszakban használható közösségi tereknek köszönhetően kedvezőtlen időjárás esetén is megvalósulnak a programok.

Hangsúlyozták, hogy az Erzsébet-táborokban kiemelten fontos a biztonság: a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Bethesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.

Az idei Erzsébet-táborok az őszi osztálykirándulásokkal sem érnek véget, az adventi időszakban az "Erzsébet-karácsony" ugyancsak háromnapos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok - olvasható a közleményben.

.

