Ollóval szúrta le az apját egy férfi Komlón
2025. szeptember 10. szerda 10:23
A Pécsi Járásbíróság kedden elrendelte egy férfi letartóztatását életveszélyt okozó testi sértés bűntettének alapos gyanúja miatt egy hónapra.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi komlón egy társasház alagsorában tartózkodott édesapjával 2025. szeptember 6-án a hajnali órákban. Az ittas állapotban lévő gyanúsított szóváltásba került az apjával, majd veszekedés közben bal kézzel nagy erővel megütötte a sértett jobb szemét, amitől a sértett elesett, majd dulakodni kezdtek.
Eközben a gyanúsított egy ollóval két alkalommal mellkason szúrta a sértettet, melynek következtében a sértett életveszélyes állapotba került, légmell alakult ki nála, ezért meg kellett műteni.
A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A gyanúsított büntetett előéletű, a gyanúsításban szereplő cselekményt is más büntetőeljárás hatálya, illetve felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított - szabadlábon hagyása esetén - megszökne, elrejtőzne, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezek miatt a bíróság elrendelte a letartóztatását.
A bíróság végzését az ügyész és a gyanúsított tudomásul vette. A gyanúsított védője a letartóztatás tárgyában megtartott ülésen nem jelent meg, így neki az ülés napjától számított három nap áll rendelkezésére a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, emiatt a határozat nem végleges.
Forrás: Pécsi Törvényszék
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Állami intézmények informatikai...
- Ollóval szúrta le az apját egy férfi...
- Vaddisznóval ütközött egy Pécsről...
- Jégeső, zivatar csaphat le Baranyára
- Októberre befejeződik a Pécsi...
- Régi fényében kapja vissza Pécs a...
- A román határnál vitézkedhetnek a...
- Tizenkét évet kapott a pécsi G....
- Akinek az ivás a hivatása: Csanaky...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...