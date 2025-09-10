Ollóval szúrta le az apját egy férfi Komlón

A Pécsi Járásbíróság kedden elrendelte egy férfi letartóztatását életveszélyt okozó testi sértés bűntettének alapos gyanúja miatt egy hónapra.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi komlón egy társasház alagsorában tartózkodott édesapjával 2025. szeptember 6-án a hajnali órákban. Az ittas állapotban lévő gyanúsított szóváltásba került az apjával, majd veszekedés közben bal kézzel nagy erővel megütötte a sértett jobb szemét, amitől a sértett elesett, majd dulakodni kezdtek.

Eközben a gyanúsított egy ollóval két alkalommal mellkason szúrta a sértettet, melynek következtében a sértett életveszélyes állapotba került, légmell alakult ki nála, ezért meg kellett műteni.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A gyanúsított büntetett előéletű, a gyanúsításban szereplő cselekményt is más büntetőeljárás hatálya, illetve felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított - szabadlábon hagyása esetén - megszökne, elrejtőzne, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezek miatt a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A bíróság végzését az ügyész és a gyanúsított tudomásul vette. A gyanúsított védője a letartóztatás tárgyában megtartott ülésen nem jelent meg, így neki az ülés napjától számított három nap áll rendelkezésére a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, emiatt a határozat nem végleges.