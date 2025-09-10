Vaddisznóval ütközött egy Pécsről Mohácsra tartó vonat

2025. szeptember 10. szerda 09:17

A Pécsről kedden 20:50-kor Mohácsra indult személyvonat Kozármisleny közelében elütött egy vaddisznót.

 

A balesetben a motorvonat jelentősen rongálódott, nem tudta folytatni az útját.

A történtek miatt pótlóbuszokkal szállították az utasokat érintett vonalszakaszokon.

 

 

Képünk illusztráció.

 

 

Forrás: MÁV