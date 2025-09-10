Vaddisznóval ütközött egy Pécsről Mohácsra tartó vonat
2025. szeptember 10. szerda 09:17
A Pécsről kedden 20:50-kor Mohácsra indult személyvonat Kozármisleny közelében elütött egy vaddisznót.
A balesetben a motorvonat jelentősen rongálódott, nem tudta folytatni az útját.
A történtek miatt pótlóbuszokkal szállították az utasokat érintett vonalszakaszokon.
Képünk illusztráció.
Forrás: MÁV
