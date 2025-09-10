Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy 15 éves fiú
2025. szeptember 10. szerda 08:42
Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy tinédzser, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.
Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.
A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el - tették hozzá.
A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.
A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült.
A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Állami intézmények informatikai...
- Vaddisznóval ütközött egy Pécsről...
- Ollóval szúrta le az apját egy férfi...
- Jégeső, zivatar csaphat le Baranyára
- Októberre befejeződik a Pécsi...
- Régi fényében kapja vissza Pécs a...
- A román határnál vitézkedhetnek a...
- Tizenkét évet kapott a pécsi G....
- Akinek az ivás a hivatása: Csanaky...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...