Jégeső, zivatar csaphat le Baranyára

2025. szeptember 10. szerda 07:53

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

 

 

 

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani szerdán, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

 


 


 

 

 

MTI