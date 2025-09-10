Jégeső, zivatar csaphat le Baranyára
2025. szeptember 10. szerda 07:53
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.
A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani szerdán, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.
MTI
