Akinek az ivás a hivatása: Csanaky Máté nem hétköznapi borfogyasztó

Tisztán, vagy szódával? Hangzik el gyakran borbarátok között a leghétköznapibb kérdés, töltés közben, borfogyasztók asztalánál. A bornak nagy barátja Csanaky Máté is, de számára azért ennél sokkal többet jelent egy minőségi palack kibontása. A kóstolás mellett neki a forgalom is központi kérdés. Családi cégében értékesítési vezetőként a piac minden rezdülését követnie kell, ha gyermekei jövőjét is a szeme előtt akarja tartani. Egy magyar környezetben, ahol nem minden korty mézédes.

Az egyik legmagasabb szintű létező végzettséget mondhatja magáénak Csanaky Máté, a Pécsett élő fiatalember, a Zsirai Pincészet kereskedelmi vezetője. A WSET (Wine & Spirit Education Trust) néven ismert szervezet Diploma in Wines (Bordiploma) bizonyítványát őrizheti otthon, ami négy fokozatból áll. Főszereplőnk mindegyiket teljesítette, ha már belevágott a kalandba, nem hagyhatta félbe.



- Drága „mulatság" volt az önképzés?

- Mind anyagilag, mind időben komoly elkötelezettségről beszélhetünk, de nem ez a lényeg! Hiszen biztosan kijelenthetem, sokkal közelebb kerültem ahhoz, amivel hivatásszerűen foglalkozom. Arra meg érdemes áldozni.



- Öniróniával azt mondta, baráti körben avval szokták ugratni, hogy azért fizetik, hogy igyon.

- Hallottam már ilyet, végtelenül sarkítva a dolgot, még igaz is. De azért remélem, nem erről szól a munkám. Valóban, kapcsolatot kell tartanom a megrendelőinkkel, érdemes képben lennem a saját borainkkal, de a polcokon lévő egyéb italokkal is. Ez pedig semmiképpen sem hétköznapi ivászat. Technológiákat, gyártási módokat összevetni nélkülözhetetlen tudást feltételez. Ehhez a gasztronómia kapcsolódik nagyon szorosan. Az egyetemen marketinget tanultam, aminek hatalmas hasznát veszem. De szélesíteni akartam azt az alapot, amit elsajátítottam.



Névjegy A Pécsett, 1987-ben született Csanaky Máté a gimnázium befejezése után a Pécsi Tudományegyetem hallgatója lett. Három év után jöhetett a mesterképzés, 2012-ben fejeződött be a nappali tanítás, a marketing szakterületét előtérbe helyezve. A továbbiakban következhetett a boros felkészítés, a WSET keretein belül. Mindezt már nős emberként, immár két kisfiú édesapjaként végezte el Máté. Ha szóba kerül, családi alapon „zöld a vére", a Ferencváros labdarúgóinak meccseit évtizedek óta követi nyomjon, abban nem ismer tréfát.

- Rend uralkodik a hazai borajánlatban?

- Lenne min javítani, az vitán felüli. Talán túl széles a kínálat, sokszor a huszonöt választható fajtánál kedvezőbb lenne az öt is. De azok legyenek nagyon megbízhatóak, kiválóak, még úgy is, ha évjáratonként lehet bizonyos pincészetek felhozatalában eltérés. Hiszen nincsen két egyforma évjárat, esőmennyiség, napsütés. Ezeket lehet jól kommunikálni, a vevőket tájékoztatni, mert az bizalmat szülhet a fogyasztói oldalon.



- Rossz lőrével ki lehet üldözni a világból?

- Azzal nem feltétlenül, hiszen kulturált kritikával helyre lehet tenni bizonyos félreértéseket. Ami viszont végtelenül felbosszant az az, amikor a vásárlókat átlátszó szakmai hazugságokkal csapják be. Ilyen mondjuk a jégbor kérdése. Ha a hivatalos elvárásoknak megfelelő eljárással akarnának ilyen termékkel előállni, az szinte egyenlő lenne a lehetetlennel. Hiszen évtizedek óta nem teljesültek az elvárt feltételek talán egyetlen magyar birtokon sem, szüreti időpont, hőmérséklet tekintetében. Mégis, bornapokon, néha mellettem ízlelgetik a jégbornak nevezett valamit, ami nem lehet az, aminek árulják. Ez a magatartás árt mindenkinek, ilyenkor tényleg ki tudok „akadni".