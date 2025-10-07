Annyira berúgott egy lagzin egy baranyai férfi, hogy szétvert egy kocsit
2025. október 07. kedd 12:03
A Pécsi Járási Ügyészség többek között közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat egy baranyai férfi ellen, aki ittas állapotban belerúgott egy mozgásban lévő gépkocsiba - számolt be róla lapunkhoz eljuttatott közleményében az ügyészség.
A vádirat szerint a vádlott 2025 márciusában egy baranyai községben tartott esküvőn vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott.
Ittassága miatt az esküvőn résztvevők kiküldték a vádlottat az utcára. A vádlott után ment a fia is, hogy megkeresse édesapját, majd közösen sétálni kezdtek a község főutcáján.
Éjjel a sértett személygépkocsijával közlekedett, amikor a községben észrevette a főúton az úttest közepén sétáló vádlottat és fiát, ezért rájuk dudált, amitől a vádlott ideges lett.
A dudálást követően a sértett a gépkocsival elhajtott a vádlott és társa mellett, mire a férfi egy alkalommal belerúgott a mozgásban lévő gépkocsi első lökhárítójába, amely miatt a gépkocsivezető megijedt és vészfékezett az autóval.
A vádlott ezután felugrott a gépkocsi motorházának tetejére, ahonnan lecsúszott a földre, majd az autó jobb oldalához lépve két alkalommal ököllel beleütött a szélvédőbe, amely attól berepedt.
Ezt követően a vádlott ismételten megpróbálta megrongálni a gépkocsit, azonban a fia már nem engedte a gépkocsi közelébe, a sértett pedig elhajtott a helyszínről, majd értesítette a rendőrséget.
A vádlott által okozott kár több, mint 200.000,-Ft volt.
Az ügyészség a férfit többek között a közlekedés biztonsága elleni bűntettel, rongálás és garázdaság vétségével vádolja.
