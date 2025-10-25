Különleges látogató bukkant fel a baranyai madárgyűrűző állomáson
2025. október 25. szombat 09:01
Pénteken este a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson egy igazán különleges vendég lepte meg tábort, közölte a madártani társaság baranyai csoportja.
Gaszler Péter egy havasi pityert (Anthus spinoletta) gyűrűzött.
A havasi pityer hazánkban nem költ, viszont az őszi vonulás idején a szemfülesek találkozhatnak vele!
Leggyakrabban vizes élőhelyek közelében mutatkozik, ahol a talajon kutat rovarok és egyéb apró gerinctelenek után.
Költőhelyei a magashegységek füves-köves lejtőin találhatók.
Forrás: MME - Fotó: Zank Sarolta
