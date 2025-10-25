Baranyai rendőrök kiemelkedő munkáját ismerték el nemzeti ünnepünkön

Több baranyai rendőr is jutalomban részesült.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere példamutató és kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként rendőrségi tanácsosi címet adományozott Gergely Attila József r. törzszászlósnak, a Komlói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának, valamint Szolgálati Jel elismerésben részesített további 11 kollégát.

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette rendőr alezredessé Nagy-Bodzsár Melinda r. őrnagyot, a Szigetvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály vezetőjét, valamint dicséretben és pénzjutalomban részesítette dr. Szücs Gábor rendvédelmi alkalmazottat, a főkapitányág Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási Osztály főügyintézőjét.

Dr. Szijártó István rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány 10 kollégát a kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként dicséretben és pénzjutalomban részesített, a 4 kerek évfordulós születésnapját ünneplő munkatársat pedig köszöntötte és tárgyjutalomban részesítette, valamint 12 kollégát soron kívül rendfokozatba előléptetett.