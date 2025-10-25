Előbb kiderül, aztán beborul, záporoka is számíthatunk
2025. október 25. szombat 18:57
Az éjszaka második felében nagyobbrészt megszűnik a csapadék, a felhőzet is csökken. Vasárnap az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű.
Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor.
Reggelig mérsékelt marad a légmozgás, napközben a nyugati, északnyugati szél élénkülhet meg kevés helyen.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 9 fok között alakul, de a hosszabb ideig derült, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10, 16 fok között várható.
