Előbb kiderül, aztán beborul, záporoka is számíthatunk

Az éjszaka második felében nagyobbrészt megszűnik a csapadék, a felhőzet is csökken. Vasárnap az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű.

Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor.

Reggelig mérsékelt marad a légmozgás, napközben a nyugati, északnyugati szél élénkülhet meg kevés helyen.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 9 fok között alakul, de a hosszabb ideig derült, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10, 16 fok között várható.