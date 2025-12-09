Rendkívüli időpontban jön a következő Kormányinfó
2025. december 09. kedd 15:27
Szerdán reggel nyolc órától tart Kormányinfót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, közvetlenül a kormányülést követően. A tájékoztatón a legfrissebb kormányzati döntéseket ismertetik majd.
Kivételesen szerdán, reggel nyolctól tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, várhatóan tájékoztatást adnak az aktuális kormányzati döntésekről, és az újságírók kérdéseire válaszolnak.
