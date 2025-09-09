Érkeznek a felhők, szerdán már az eső is eleredhet
2025. szeptember 09. kedd 19:30
Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap.
A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Összecsomagoltak a mohácsi rendőrök,...
- Októberre befejeződik a Pécsi...
- Érkeznek a felhők, szerdán már az eső...
- Karambol miatt teljes útzár van a...
- Több áruházlánc kiegészíti a...
- Ez volt Baranyában a legszárazabb...
- Mesélnek a pécsi utcák, terek: a...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...