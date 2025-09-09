Érkeznek a felhők, szerdán már az eső is eleredhet

Szerdán délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap.

A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben megélénkül a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 19 fok között alakul, de északkeleten 10, 13 fok is előfordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.