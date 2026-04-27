2026. április 27. hétfő 19:30

Hűvös éj után napsütésre is számíthatunk kedden

Estétől északnyugat, nyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, amely kedden szűrheti a napsütést. A felhőzet helyenként (főleg délnyugaton) meg is vastagodhat.

 


 
 
A délnyugati megyékben előfordulhatnak záporok.
 
A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, majd kedd estétől nagyobb területen északkeletire fordul és megélénkül.
 
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a keleti kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is előfordulhat.
 
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 22 fok között várható.
 

 

MTI