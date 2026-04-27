Egymás után lobbantak fel a szabadtéri tüzek Baranyában a hétvégén

Nagy területen égett az aljnövényzet péntek délután a mohácsi szőlőhegyen. A helyi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor ötven négyzetméteren égett a tűz, melyet az egység vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltott.

Kishajmás külterületén, a vasúti sínek mellett égett nagyjából kétszáz négyzetméter aljnövényzet, illetve bokros terület. A vasúti forgalom zavartalanul haladhatott, a sásdi hivatásos és magyarszéki önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat.

Vasárnap délután Erdősmecske külterületén csaknem hatvan körbála égett teljes terjedelmében, amelyeket a véméndi, mohácsi és pécsi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett elégettek.

A beavatkozást egy munkagép is segítette.

Helesfán szintén körbálák, füves terület, valamint tűzifa égett, a szigetvári és pécsi hivatásos, illetve a szentlőrinci önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Több vízsugárral és kézi szerszámokkal körülhatárolták a tüzet, a teljes terjedelmében égő bálákat felügyelet mellett elégették, majd a még izzó részeket eloltották.

Erdősávot veszélyeztetett az a tűz, amelyet Bóly külterületén gyújtottak vasárnap este, majd felügyelet nélkül hagytak.

A mohácsi tűzoltók kiérkezésekor huszonöt négyzetméteres terület égett, az egység eloltotta a lángokat.

Tíz tuja, kétszáz négyzetméter aljnövényzet és egy elhagyatott épület tetőgerendája égett tegnap este Cserdin.

A nehezen megközelíthető területre a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók terepjárójával érkeztek az egységek, a pécsi hivatásos és szentlőrinci önkéntes tűzoltók is beavatkoztak a káresetnél.

A rendőrség járőrei észlelték azt a tüzet, amely vasárnap este, egy elhagyatott területen égett Pécsett, a Megyeri úton. A tíz négyzetméteren égő lángokat a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltották.

Személyi sérülés egyik eset kapcsán sem történt.