Mészáros Csoport: nem tervezi a TV2 eladását a tulajdonosi kör

A Mészáros Csoport nem tervezi a TV2 eladását, "sem piaci, sem nyomott áron" - közölte a cégcsoport hétfőn az MTI-vel, Magyar Péter miniszterelnökjelölt szombati, közösségi oldalán megjelent bejelentésére reagálva. Hozzátették, Mészáros Lőrinc hétfőn levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében.

A Tisza Párt elnöke szombati, Facebook-odalára feltöltött videójában azt mondta, hogy miközben Orbán Viktor menekül a felelősségvállalás elől, a háttérben zajlik az ország elhagyásának előkészítése és a lopott vagyonok kimenekítése.

Tudomása van arról is, hogy "az orbáni maffiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumot", valamint "a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaganda anyahajóját, a Lounge Event Kft.-t is". Felhívta "a becsületes hazai és külföldi befektetők" figyelmét arra, hogy "tartózkodjanak a maffia vagyonelemeinek átvételétől, ellenkező esetben ők is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal előtt találhatják magukat".

A hétfői közleményében azt írták, a Mészáros Csoport az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60 ezer munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett.

Kiemelték:

Mészáros Lőrinc, tulajdonos elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60 ezer munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200 ezer ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Azonban a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban.

A tájékoztatójuk szerint ennek elkerülése és jövőbeni megelőzése érdekében Mészáros Lőrinc hétfőn levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében. A levél részleteit a közleményben nem hozták nyilvánosságra.

"A munkavállalók megnyugtatása érdekében fontosnak tartjuk kijelenteni azt is, hogy a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi. Magyarország leendő miniszterelnökétől a 60 ezer családot megnyugtató választ remélve, az új alakuló kormánynak kitartást és eredményes munkát kívánunk az előttük álló feladatokhoz" - fogalmaztak a közleményben.