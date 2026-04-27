ICDL vizsgaközpont alakult a Pécsi Tudományegyetemen

A Neumann János Számítógéptudományi Társasággal (NJSZT) való együttműködés eredményeként ICDL vizs-gaközpont kezdte meg működését április 1-jétől a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK). Az ICDL (International Computer Driving Licence) egy nemzetközileg elismert digitális kompetencia-tanúsítási rendszer, a világ több mint 100 országában működik, és széles körben elfogadott az oktatásban, valamint a munkaerőpiacon is.

A PTE MIK-en most létrejött ICDL vizsgaközpont tanfolyamokat is hirdet az érdeklődők számára, ezzel új lehetőséget teremt arra, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése és hiteles mérése még szélesebb körben váljon elérhetővé a térségben. Az NJSZT meghatározó szerepet tölt be az ICDL hazai rendszerének működtetésében, a karral fennálló mintegy 10 éves kapcsolatát az idei Pollack Expon az oktatás, a tehetséggondozás, a digitális készségfejlesztés és a közös szakmai innováció fejlesztésére megkötött együttműködési megállapodás aláírásával erősítette meg.

Az 1968-ban alakult Neumann János Számítógéptudományi Társaság a hazai informatika egyik legrégebbi, meg-határozó szakmai közösségeként működik. Küldetése, hogy támogassa az informatikai kultúra fejlődését, erősítse a digitális kompetenciákat, segítse az oktatást, valamint ösztönözze a szakmai innovációt és az együttműködéseket.

Az ICDL hazai rendszere mellett országos szakmai hálózatot működtet, versenyeket, tudományos és közösségi programokat szervez, többek között a dél-dunántúli régió egyik meghatározó mérnök- és informatikusképző központjával, a PTE MIK-kel már nyolc alkalommal rendezték meg középiskolások és egyetemisták számára a fiatal informatikai tehetségek felfedezését és támogatását segítő PROGRACE országos programozóversenyt.

A két fél együttműködése az elmúlt években nemcsak a versenyszervezésben, hanem közös hazai és nemzetközi pályázatok előkészítésében és megvalósításában is megmutatkozott. Ezt a partnerséget mélyítik el a pécsi ICDL központ megnyitásával, valamint az idei Pollack Expon aláírt együttműködési megállapodással.

„Az ICDLaz informatikai írástudás legszélesebb körben elismert, nemzetközileg egységes tanúsítványa, a számítógépes alapismeretektől a képszerkesztésen keresztül az IT-biztonságot magába foglaló alapmodulokat, a kódolási alapismereteket, robotikát is magában foglaló speciális, újgenerációs modulokat, valamint Advanced haladó szakmai modulokat lehet elsajátítani ennek keretében.

A PTE MIK-en számítógépes és online alapismeretek, szövegszerkesztés, valamint táblázatkezelés oktatási kurzusokat tervezünk indítani, valamint hivatalos ICDL vizsgaközpontként is működünk.

Karunk számára ez egy jó lehetőség arra, hogy a hallgatók nemzetközileg is értelmezhető digitális tanúsítványt szerezhessenek, a középiskolások az ICDL akkreditációval akár többletpontot kaphassanak számos egyetemi szakra való felvételi eljárásban, vagy a felnőtt munkavállalók, álláskeresők digitális kompetenciáik fejlesztésével helyzeti előnybe kerüljenek a munkaerőpiacon" - véli Gyurák Gábor, a PTE MIK mesteroktatója, a vizsgaközpont vezetője, aki hozzáteszi: a most megkötött együttműködés a NJSZT több szakosztályával való szorosabb kapcsolat kiépítését is lehetővé teszi, ami a jövőben a fiatalok informatikai tudásának elmélyítését, szakmai tananyagok létrehozását, külföldi konferenciákon való részvételét is elősegíti.