Csaknem négyezer végzős diák érettségizik idén tavasszal Baranyában

Baranya megyében idén tavasszal 41 vizsgahelyszínen összesen 3735 érettségiző fog számot adni tudásáról. A most kezdődő vizsgaidőszakban középszinten 68 vizsgatárgyból 10924, emelt szinten pedig 46 vizsgatárgyból 2287 vizsgajelentkezésre került sor.

Az idei érettségi vizsgaidőszak hétfőn magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődött.

Ebből a tárgyból a megyében 2351 fő középszinten, 83 tanuló pedig emelt szinten tette próbára felkészültségét.

Május 3-án matematikával folytatódik a vizsgaidőszak, amelyből középszinten 2335, emelt szinten 143 diák vizsgázik majd. Május 4-én a történelem vizsga következik, ahol - a jelentkezések alapján - középszinten 2290, míg emelt szinten 172 fiatal megmérettetésére kerül sor.

Május 5-én az angol, május 6-án pedig a német nyelv írásbeli vizsgarészének teljesítésére kerül sor. Az idegen nyelvi vizsgák közül a legtöbben az angol nyelvet választották, de Baranyában lesz érettségi arab, holland és japán nyelvből is.

Történelem, matematika és informatika tárgyakból néhányan arra is vállalkoztak, hogy idegen - pl. angol, német, francia vagy horvát - nyelven teszik le az emelt szintű vizsgákat. Középszinten pedig - különösen a kétnyelvű vagy speciális idegen nyelvi osztályok tanulóinak körében - kifejezetten sok a szaktárgyi idegen nyelvű vizsga. Érdekességnek számít az is, hogy egy-egy vizsgázó táncos, képző- és iparművészeti vagy közúti és légi közlekedési ismeretekből is érettségit tesz majd.

Az utolsó írásbeli vizsganap május 23-án lesz, ezt követően az érettségi vizsgaidőszak a szóbeli vizsgákkal folytatódik. Az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 1-jétől 9-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 13-tól 24-éig tart.

Az emelt szintű érettségi vizsgák előkészítéséért a Baranya Megyei Kormányhivatal oktatási hatósága felel, amely - a vizsgázók számát és a vizsgatárgyak eloszlását figyelembe véve - idén kilenc pécsi középiskolát kért fel emelt szintű vizsgahelyszínként a szervezésében való közreműködésre.