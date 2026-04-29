Baranyai rendőrök vehettek át elismeréseket az ünnepen

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság több munkatársának munkáját ismerték el a Rendőrnap alkalmából.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere példamutató és kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Palkovics Sándor r. alezredesnek, a Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs őrsparancsnokának Szent György Érdemjelet, Nagy Zsuzsanna r. főtörzszászlósnak, a Siklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály balesetvizsgálójának tanácsosi címet és Szabó Zoltán r. alezredesnek, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Csoport kiemelt főellenőrének 30 év szolgálat után szolgálati jelet adományozott.

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány a szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette r. alezredessé dr. Bors László r. őrnagyot, a Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjét, továbbá dicséretben és pénzjutalomban részesítette Szijártó Esztert, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály asszisztensét.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány 32 kollégát kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként dicséretben és pénzjutalomban részesített, 11 kollégát soron kívül előléptetett, egy kollégát fizetési fokozatban előre sorolt, továbbá négy kerek évfordulós születésnapját ünneplő munkatársat köszöntött és tárgyjutalomban részesített.