Felavatták a baranyai főkapitányság megújult kistanácstermét

Felavatták a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megújult kistanácstermét és tablófalát.

A főkapitányság Vargha Damján utcai épületében ünnepélyes keretek között adták át április 27-én a felújított kistanácstermet, amely a jövőben Orbán István vezérőrnagy, egykori rendőrfőkapitány nevét viseli.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrfőkapitány köszöntőjében elmondta, hogy kiemelt fontosságúnak tartja a hagyományok ápolását és a szakmai munka méltó elismerését.

A névadó ünnepségen a jelenlévők - köztük volt főkapitányok, illetve hozzátartozóik - felidézték az 1974 és 1988 között főkapitányként szolgálatot teljesítő Orbán István vezérőrnagy példamutató szakmai életútját és a baranyai rendőrség fejlődéséért tett elévülhetetlen érdemeit.

Ezt követően dr. Varga-Koritár György főügyész, a Baranya Vármegyei Főügyészség vezetője és dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrfőkapitány közösen vágták át a kistanácsterem átadását jelképező szalagot.

Az eseményen átadták a vezetői és közbiztonsági díjazottak tablófalát is, amely a Baranya vármegyei rendőrök elkötelezett, magas színvonalú munkájának állít emléket.

A tablón helyet kaptak az 1946 és 2022 közötti időszak főkapitányai, valamint azok az elismert munkatársak, akik kiemelkedő teljesítményükkel, szakértelmükkel hozzájárultak a vármegye közbiztonságának fenntartásához.