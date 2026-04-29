Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon a hosszú hétvégén
2026. április 29. szerda 15:44
A májusi első, hosszú hétvégén sűrűbben közlekednek a menetrend szerint járó hajók Fonyód és Badacsony között - közölte a Balatoni Hajózási (BAHART) Zrt. a honlapján.
Régi hagyomány a Balatonnál, hogy május elsején átkelnek családok, baráti társaságok a túlpartra Fonyód és Badacsony között. Ehhez igazodva indít a BAHART május 1-jén félóránként hajókat mindkét partról 8 és 20 óra között. A fedélzeten zene is színesíti majd az utazást.
A hosszú hétvége további napjain, május 2-3-án óránként közlekednek a járatok 9 és 20 óra között.
A hétvége mindhárom napján sétahajók is indulnak Badacsonyból.
További információk a hajózási társaság honlapján, a www.bahart.hu-n olvashatók. Jegyet vásárolni online a jegy.bahart.hu oldalon is lehet.
Május 1-től tovább jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 21 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 21.15 perc között 30 percenként indulnak a járatok.
Képünkön: a Badacsony katamarán elindul Badacsonyba.
MTI - Fotó: MTI/Varga György (archív)
