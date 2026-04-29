Ragadozók tízezreit telepítették baranyai vizekbe
2026. április 29. szerda 07:36
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a napokban előnevelt csukát telepített a következő vizekbe: a Dunába 20.000 db-ot,a Külső Bédába 22.000 db-ot; Mocskos-Dunába 12.000 db-ot és a Boki-Dunába 6.000 db-ot.
Előnevelt csuka került ki a Dráva folyóba 16.000 db, míg a Pécsi-tóba 10.000 db mennyiségben.
Az összes (86.000 db) előnevelt csuka „szétszórva", csónakból került kihelyezésre a védett szélvizekbe, mellékágakba, s remélhetőleg hamar elérik a fogható méretet.
Forrás: HEBMESZ
