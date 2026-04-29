Befejeződött az építkezés, kétszer kétsávon haladhat a forgalom Mohács és a sztráda között

Elkészült a Mohács határától az M6-os autópálya között vezető kétszer kétsávos út, amit péntektől már használhatnak is autósok, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Azt írták, a munkálatok előrehaladásának köszönhetően a tervek szerint 2026. április 30-tól - a szükséges feltételek teljesülését követően, várhatóan a nap folyamán - az érintett útszakasz mindkét irányban, teljes szélességében, 2×2 sávon használhatóvá válik a közúti forgalom számára.

A biztonságos közlekedés érdekében az érintett szakaszon egyelőre ideiglenesen 60 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben.

Felhívják a gépjárművezetők figyelmét, hogy a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás ideje alatt, az esetlegesen felmerülő hibák javításához kapcsolódóan, egyes helyszíneken ideiglenes forgalomkorlátozások előfordulhatnak.

A rész műszaki átadás-átvételi eljárás várhatóan 2026. május végén zárul le. Ezt követően, a hatósági forgalomba helyezési eljárás lezárásáig - várhatóan június közepéig - továbbra is érvényben marad a 60 km/h-s sebességkorlátozás.

A forgalombahelyezési engedély kiadását követően az útszakasz már a végleges forgalmi rend szerint lesz használható.

A most elkészült, csaknem hat kilométeres szakasz folytatásán, a város határában álló körforgalom és a szintén építés alatt álló mohácsi Duna-híd közötti közel három kilométeres pályán is dolgoznak a szakemberek. Ott is épültek már műtárgyak, vasútvonal feletti átvezetés is.

Mindezekkel párhuzamosan a Duna másik oldalán is folynak munkálatok, ahol mintegy húsz kilométernyi szakasz kivitelezését kezdték meg, s szintén kétszer kétsávos, osztott pályás, vadátjáróval, turbó körforgalommal tarkított szakasz épül a híd és a hozzá kapcsolódó szakaszok 2028-as átadási határidejéig.