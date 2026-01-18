Baranyában három helyen is fát vágnak a tűzoltók

A rendkívüli időjárás miatt ingyen tűzifát biztosít az állam, a jogosultak köréről az operatív törzs dönt.

Csütörtöktől Baranya vármegyében, a közútkezelő három telephelyén hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendőrökkel és honvédekkel együttműködve dolgoznak azon, hogy a fa a rászoruló családokhoz elkerüljön.

A vármegyei hivatásos és önkéntes tűzoltók közel 150 köbméter fát darabolnak fel, melyet a rendőrség koordinálása mellett, honvédségi gépjárművekkel szállítanak el, hogy az egy-egy köbméter tüzelőanyagot a rászorulók rendelkezésére bocsássák.