Baranyában három helyen is fát vágnak a tűzoltók
2026. január 18. vasárnap 10:06
A rendkívüli időjárás miatt ingyen tűzifát biztosít az állam, a jogosultak köréről az operatív törzs dönt.
Csütörtöktől Baranya vármegyében, a közútkezelő három telephelyén hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendőrökkel és honvédekkel együttműködve dolgoznak azon, hogy a fa a rászoruló családokhoz elkerüljön.
A vármegyei hivatásos és önkéntes tűzoltók közel 150 köbméter fát darabolnak fel, melyet a rendőrség koordinálása mellett, honvédségi gépjárművekkel szállítanak el, hogy az egy-egy köbméter tüzelőanyagot a rászorulók rendelkezésére bocsássák.
Forrás: Katasztrófavédelem
