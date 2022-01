Az autók repítették Pécsen át egészen Németországig a mohácsi Novák Nándort

Ment, amerre a lehetőségek vitték

Novák Nándor 1989-ben született Mohácson. Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Alapdiplomáját a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán, általános gépészszakon szerezte. Csaknem kétévnyi, a pécsi Hauni fejlesztő részlegén szerzett szakmai tapasztalat után tanulmányi ösztöndíjjal került a stuttgarti egyetemre, ahol járműtechnológia szakon végzett mesterképzést. Ezen évek alatt lehetőséget szerzett Németország egyik legnagyobb kutatóintézeténél (DLR) továbbá a Stihl motorfejlesztésén is továbbfejleszteni önmagát. 2016 óta a Porsche Motorsport dolgozója.

A karrier mellett a szerelem is Németországban talált rá, tényleg kicsi a világ, hiszen Nándor és felsége egy városból valók.