Egy nap alatt az összes jegy elkelt a magyar-ír meccsre
2025. október 28. kedd 13:32
Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án, a Puskás Arénában.
Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés az összecsapásra.
A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.
Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Élete fogytáig fegyházban marad a...
- Halálos tűz Baranyában: idős férfi az...
- Nyolc magyar áldozata is van a kenyai...
- Egy nap alatt az összes jegy elkelt a...
- Befejeződtek az idei őszi érettségi...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Utolsó útjára kísérték a mohácsi...
- El se tudtuk képzelni, hogy...
- Ritka vendég bukkant fel a baranyai...
- Járműhiba okozott fennakadást a...