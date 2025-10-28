Utolsó útjára kísérték a mohácsi születésű plébánost, Gyurosovics Mihályt

A Fogadalmi templom oltára előtt ravatalozták fel a lila színű papi stólával letakart koporsót, melyre az idei liturgikus év misekönyvét és Mihály atya misézőkelyhét helyezték. A szentmise kezdetén a harangok Gyurosovics Mihály atyáért szóltak.

Az elhunyt lelkipásztor Mohácson született 1935. november 24-én. Pécsen szentelték pappá 1988. június 18-án. Szigetváron volt káplán, majd plébánosként szolgált 1989-1994 között Felsőszentmártonban, azt követően 24 éven át, nyugállományba vonulásáig Kárászon.

Rostás Jenő István faddi plébános atya személyes visszaemlékezésekkel tűzdelt búcsúbeszédében úgy fogalmazott, hogy Mihály atya családban kapta az istenismeretet és -szeretetet, valamint a Szűzanya iránti ragaszkodást, mely egész életét és papi szolgálatát áthatotta. Felnőttként, amikor motorkerékpárt tudott venni, első útja is Máriagyűdre vezetett.

Életében a nagy fordulatot hozta, amikor Fatimába zarándokolt és ott Szűzanya oltalma alatt döntötte el, hogy más életpályát kezd. Papi szolgálatra jelentkezett Cserháti József püspöknél, majd polgári foglalkozása mellett elvégezte a teológiát és egy évet a szemináriumban is eltöltött a papnövendékek között. Papsága késői hivatás eredménye, 52 éves korában szentelték pappá, első szentmiséjét Mohácson mutatta be.

Életének utolsó időszakában súlyos beteg lett, a szobájában berendezett házi oltárnál mondta el a szentmisét, ragaszkodó hívei ott látogatták és onnan szólította el a Jóisten. Utolsó óráiban szentségekhez járult, majd a szeretteivel találkozhatott és este 18.15-kor csendesen megtért a Teremtőhöz.

Mihály atya amikor nem volt pap, akkor is az Isten igazságát képviselte - fogalmazott róla a búcsúbeszédet mondó paptestvére, majd hozzátette, papként az egyetlen és örök igazságot tanította és hirdette, amit Jézus így mondott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6).

Igazán pap volt a maga egyszerűségével és többször elmondta, hogy nem akar tudós pap lenni, csak olyan falusi. Egyszerű, könnyen érthető szavaival sok embert el tudott vezetni a Jóistenhez vagy meg tudta erősíteni az Istenbe vetett hitet és a Szűzanya iránti szeretetet.

Megköszönjük neki, hogy példát adott, hogy élete utolsó percéig pap volt. Papként élt és példát mutatott nekünk, a nála korban fiatalabbaknak és minden hívó embernek - zárta búcsúbeszédét Rostás Jenő István atya.

A gyászmisét követően Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébánost a mohácsi temetőben helyezték örök nyugalomra. A temetési szertartást Máger Róbert püspöki irodaigazgató vezette.