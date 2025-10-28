Halálos tűz Baranyában: idős férfi az áldozat

Kedden késő délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Baranya vármegyei Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találták meg.

A százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek.

A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette.

A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

