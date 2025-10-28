Ködös hajnal után akár 20 fok is lehet szerdán!

Késő estétől délnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik, hajnalra nagy területen kiderül az ég, már csak északkeleten maradhatnak felhősebb tájak, de a csapadék ott is mindenütt megszűnik.

Nyugaton, délnyugaton párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet.

Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok.



Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.