Ködös hajnal után akár 20 fok is lehet szerdán!
2025. október 28. kedd 19:30
Késő estétől délnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik, hajnalra nagy területen kiderül az ég, már csak északkeleten maradhatnak felhősebb tájak, de a csapadék ott is mindenütt megszűnik.
Nyugaton, délnyugaton párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet.
Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok.
Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ködös hajnal után akár 20 fok is...
- Élete fogytáig fegyházban marad a...
- Halálos tűz Baranyában: idős férfi az...
- Utolsó útjára kísérték a mohácsi...
- Nyolc magyar áldozata is van a kenyai...
- Egy nap alatt az összes jegy elkelt a...
- Befejeződtek az idei őszi érettségi...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Járműhiba okozott fennakadást a...