Átadták a Tüke Díjat: Pécs hírnevét öregbítő orgonaépítő testvérpár kapta az elismerést

Szerdán este a pécsi székesegyházban adták át a Tüke-díjat. A Tüke Alapítvány a pécsi polgárok ajánlásának figyelembe vételével úgy döntött, a város hírnevét évtizedek óta öregbítő orgonaépítő testvérpár, Budavári Attila és Budavári Csaba kapja.

Az indoklás szerint a Budavári testvérek a manapság nem megszokott csendben, elhivatottan végzik munkájukat, ami egy világhírű pécsi termék, az orgona építésében ölt testet. Tevékenységüket a hagyományokat ápolva, kollégáikat folyamatosan fejlesztve, az orgonaépítést tökéletesítve orgonaépítést tökéletesítve végzik úgy, hogy a gyorsan fejlődő világunkban ötvözik a technológia fejlődését a szakmai hagyományok és az Angster örökség megtartásával.

Munkájuk gyümölcse az orgona, amellyel a városnak és minden polgárának dicsőséget teremtenek. A világ minden táján megtalálhatók az általuk épített hangszerek, amelyek Pécs jó hírét és megbecsülését öregbítik.

Az idei Ifjúsági Tüke Díj elismertje Ifj. Remes Ferenc órás, aki büszkén viszi tovább ősei szakmaszeretetét, hivatását.

A civil szervezetek számára adományozott elismerő oklevélben részesült a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület, a Pécsi Közösségi Alapítvány. Tüke elnöki elismerést kapott Arató Márton nyugalmazott kereskedelmi cégvezető, Cserkuti András kosárlabda sportvezető, Dr. Poronyi Gábor nyugalmazott gimnáziumi igazgató, gyémántdiplomás pedagógus, és Dr. Vonyó József történész, a MTA doktora.