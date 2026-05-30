A vasárnapi Szársomlyó-túrák is elmaradnak
2026. május 30. szombat 13:44
A Duna-Dráva Nemzeti Park által indított szakvezetéses túrák május 31-ig elmaradnak.
A nemzeti park közlése szerint technikai okok miatt marad el a szakvezetéses túra a Szársomlyóra.
A későbbi időpontokban viszont már az eredeti menetrend szerint indulnak a kirándulások.
Forrás: DDNP
