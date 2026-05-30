2026. május 30. szombat 13:44

A vasárnapi Szársomlyó-túrák is elmaradnak

A Duna-Dráva Nemzeti Park által indított szakvezetéses túrák május 31-ig elmaradnak.

 

 

A nemzeti park közlése szerint technikai okok miatt marad el a szakvezetéses túra a Szársomlyóra.

A későbbi időpontokban viszont már az eredeti menetrend szerint indulnak a kirándulások.

Forrás: DDNP