Vasárnap is erős marad a szél, újabb esők is jönnek

Általában erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre. Kissé veszít erejéből az északias szél, de továbbra is elsősorban a Dunántúlon erős, hajnaltól ismét többfelé viharos lesz, a Balaton térségében vasárnap akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.

Emellett már az északkeleti tájakon is erős, néhol viharos lökések kísérhetik az északkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett részeken ennél kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 12 és 17 fok között várható, a tartósan borult, viharosan szeles részeken ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.