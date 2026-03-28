Vasárnap is erős marad a szél, újabb esők is jönnek
2026. március 28. szombat 17:10
Általában erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre. Kissé veszít erejéből az északias szél, de továbbra is elsősorban a Dunántúlon erős, hajnaltól ismét többfelé viharos lesz, a Balaton térségében vasárnap akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.
Emellett már az északkeleti tájakon is erős, néhol viharos lökések kísérhetik az északkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett részeken ennél kissé hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 12 és 17 fok között várható, a tartósan borult, viharosan szeles részeken ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vasárnap is erős marad a szél, újabb...
- Pótlóbuszok járnak hétfőtől a pécsi...
- Pirkadat előtt csapott le a NAV a...
- Elindult a személyhajózási szezon a...
- Nézőpont: Orbán Viktor a...
- Idén is várják az Ifjú Kócsagőröket a...
- Ismét tekergethetjük az órákat,...
- Viharos széllökések miatt adtak ki...
- Fáklyás zarándoklat indul a...
- Hétfőn landol Pécs-Pogányban az első...