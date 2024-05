Indul a szezon: hétfőtől több vonat jár a Balatonhoz

A MÁV-Start a vakáció előtt már egy hónappal, május 13-tól az előszezoni menetrend szerint, sűrűbben indítja a vonatokat a Balatonhoz, "ezzel is elősegítve a tó térségének turisztikai hozzáférését, fejlődését" - tudatta a vasúttársaság az MTI-vel vasárnap.



Közölték: nemcsak több vonattal, hanem "nagyobb kerékpárszállítási kapacitással, emelt színvonallal, valamint többletszolgáltatásokkal készülnek".



A Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között az előszezonban már elindulnak a kétóránként közlekedő Déli-Parti InterRégiók. Az egész évben Budapest és Keszthely között kétóránként közlekedő Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is közlekednek.



Ezenkívül a főváros és Nagykanizsa közötti Tópart InterCityket is igénybe lehet venni. Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik Szob és Fonyód között a népszerű Jégmadár expresszvonat. Péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatokkal a déli parton Keszthely és a Déli pályaudvar között biztosítják az utazást.



Az északi part és a főváros között visszatérnek hétfőtől a Kék Hullám expresszek, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók - közölték.



Az előszezontól nemcsak a Helikon InterRégiókkal, hanem a Tanúhegy expresszvonatokkal is el lehet jutni Győrből Keszthelyre. Ugyanide Szombathelyről pedig a Lesence expresszvonattal lehet átszállás nélkül utazni. Szombathely és az északi part (Badacsony, Balatonfüred) között napi egy Kék Hullám expresszvonat biztosít közvetlen kapcsolatot. Pécset a nyugati parttal és a Balaton fővárosával, Siófokkal a Fenyves expresszvonat kapcsolja össze, amely már május elsejétől közlekedik naponta egészen az utószezon végéig, majd pedig november 3-ig hétvégenként és ünnepnapokon.



A tájékoztatás szerint június 22-től, a főszezoni menetrend indulásától "további vonatokat állítanak az utasok szolgálatába, hogy megkönnyítsék a balatoni kirándulásokat, nyaralásokat". Ekkortól a keleti országrészt (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal.