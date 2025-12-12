Új árkedvezményt vezetett be mától a MÁV
2025. december 12. péntek 08:02
Péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.
Elmondta, a MÁVPlusz applikáció a legokosabb útvonaltervezési alkalmazás, mert képes a közösségi közlekedés minden formájával útvonalat tervezni Magyarország két pontja között, ugyanitt megváltható minden vonatjegy, és minden buszjegy a MÁV szolgáltatásaira.
Fontos, hogy aki okos applikációt használ, az okos kedvezményt kapjon.
A MÁV csoport közleménye szerint december 12-étől, péntektől az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár az okoskedvezmény, függetlenül a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban váltott jegyért is.
MTI
