Szerdán délutánig mindenhol megszűnik a csapadék
2025. november 25. kedd 16:20
Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és holnap késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.
Az eső mellett ma estétől az Észak-Dunántúl, szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet.
A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb..
MTI
