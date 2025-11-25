Szerdán délutánig mindenhol megszűnik a csapadék

Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és holnap késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett ma estétől az Észak-Dunántúl, szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet.

A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.