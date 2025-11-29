Különleges égi jelenség tanúi lehetünk hamarosan
2025. november 29. szombat 16:27
Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel, amikor szabad szemmel is látható közelségbe kerül majd a Hold és a Szaturnusz - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
Közleményük szerint szombat este 18:00 órától a dagadó Hold és a Szaturnusz egymás alá kerülnek az égen. Ez lesz az év utolsó olyan alkalma, amikor a két égitest ilyen közel kerül egymáshoz.
A jelenség a déli égbolt felé fordulva figyelhető meg, ahol közel 40 fokos magasságban lesz megpillantható a 65 százalékos fázisú, félholdnál már nagyobb, dagadó Hold, amely alatt, bő 2 fokkal lesz látható a Szaturnusz, narancsos árnyalatú, csillagszerű fénypontként. A bolygó a Hold közelsége ellenére a környező csillagoknál fényesebben világít majd. A párost 23:00 óráig lehet jól megfigyelni a DNy-i égen, majd fél egy után nyugszik le.
Csillagászati távcsővel a Szaturnusz gyűrűje majdnem pontosan az éléről fog látszani, csak egy pengevékony, halvány élként tűnik fel az elliptikus bolygókorong egyenlítője mentén, két oldalon. Ennek oka, hogy a Szaturnusz 29 éves keringése során a gyűrűjének Föld felé mutató hajlásszöge változik. A legközelebbi ilyen alkalom 2038 októberében, 13 év múlva lesz.
A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programot szentel az együttállás bemutatásának, amelyről további részletek az intézmény honlapján olvashatóak.
Képünk illusztráció.
MTI
