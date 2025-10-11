Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk vasárnap

Az esti óráktól nagy területen szakadozik, csökken a felhőzet, de éjszaka is maradnak felhősebb körzetek: a keleti országrészben rétegfelhőzet képződik.

Vasárnap ez akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat.

A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, erős, a magasabban fekvő részeken akár viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.