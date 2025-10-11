Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk vasárnap
2025. október 11. szombat 19:30
Az esti óráktól nagy területen szakadozik, csökken a felhőzet, de éjszaka is maradnak felhősebb körzetek: a keleti országrészben rétegfelhőzet képződik.
Vasárnap ez akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat.
A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, erős, a magasabban fekvő részeken akár viharos széllökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hűvös éj után egy kis napsütésre is...
- Orbán Viktor: se katonát, se pénzt,...
- Személyautóval ütközött egy...
- Több, mint kilencven motorvonatot...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Megváltozott a menetrend a...
- Búvárokat is bevetettek a mohácsi...
- Pénteken lesz a virágvásár a Kossuth...
- A koronavírus-fertőzések számának...
- Orbán Viktor: aláírásgyűjtést...